Courte mais logique défaite des Red Panthers contre les Pays-Bas

Les Red Panthers ont subi une courte défaite 1-2 face aux Pays-Bas, championne du monde et d'Europe en titre, lors de leur 11e rencontre de Hockey Pro League, samedi après-midi à Anvers. La Belgique, 13e nation mondiale, recule ainsi à la 5e place du classement de la compétition, avant de se rendre dimanche pour la manche retour contre les Néerlandaises à 's-Hertogenbosh (13h30).

Les joueuse de Niels Thijssen ont tenu 20 minutes face aux N.1 mondiales. Le premier quart-temps fut sans grand danger pour les deux gardiennes, mais le premier pc néerlandais, tombé 5 minutes dans le deuxième quart fit de suite mouche. Le sleep de Yibbi Jansen trompa Aisling D'Hooghe et la défenseuse belge sur la ligne, permettant aux Pays-Bas de rejoindre les vestiaires avec une courte mais logique avance (20e). La domination batave s'accentua ensuite. Prises de vitesse, les Panthers subirent l'entièreté du troisième quart. Elles concédèrent deux autres pc, mais c'est sur un tir de revers de Ginella Zerbo, la compagne du capitaine des Red Lions Thomas Briels, que la défense belge concéda le deuxième but (41e). Dans la dernière période de quinze minutes, une descente de Barbara Nelen permit à Emilie Sinia de réduire le score (52e). Un but célébré comme une petite victoire en soi par les attaquantes belges.

Avec 10 succès en 11 matchs, les Pays-Bas dominent outrageusement cette première édition de Pro League et sont assurées de participer au Final Four, fin juin sur leur terrain d'Amstelveen. L'Argentine est 2e, devant l'Australie (3e) et l'Allemagne (4e), qui profite de son succès vendredi en Grande-Bretagne pour dépasser la Belgique.

Après leur duel retour de dimanche contre les Pays-Bas, les Belges disputeront encore quatre dernières rencontres pour tenter de se qualifier pour la phase finale: le 12 juin contre l'Allemagne à Krefeld, le 16 contre la Nouvelle-Zélande, le 19 contre l'Australie ou le 23 face à l'Argentine, ces trois derniers matchs se disputant à domicile, à Anvers.