Coronavirus : La fédération internationale de hockey suspend la Pro League pour un mois de plus

La fédération internationale de hockey (FIH) a décidé jeudi de suspendre plus longtemps la Hockey Pro League. Les équipes nationales, dont les Red Lions et les Red Panthers, n'entreront pas en action jusqu'au 17 mai. La semaine dernière, il avait été décidé de ne pas jouer jusqu'à la mi-avril mais la FIH a été contrainte de rallonger cette période en raison des nouveaux développements autour du coronavirus.

La FIH a déjà discuté avec les pays participants sur le fait que la Pro League devait être terminée avant les Jeux Olympiques de Tokyo (24 juillet-9 août). Les matches qui ne pourront pas être joués avant cela ne seront pas rejoués.

Ce mois-ci, les Red Lions et les Red Panthers devaient se rendre à Mönchengladbach (19 mars) et à Hambourg (26 mars) pour affronter l'Allemagne. Les 15 et 17 mai, les Red Lions devaient recevoir l'Espagne à Wilrijk pendant que, dans le même temps, les Panthers devaient accueillir les Etats-Unis.

Les Reds Lions occupent actuellement la tête de la Pro League chez les messieurs, les Panthers sont cinquièmes chez les dames.