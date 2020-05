Ce que le hockey va mettre en place pour son déconfinement

Les entraînements des sports collectifs en extérieur vont donc pouvoir reprendre à partir du 18 mai. La Fédération belge travaillait d’ailleurs depuis plusieurs semaines sur cette reprise.

Elle l’avait d’ailleurs anticipée, en informant ses clubs sur les mesures à adopter en cas de déconfinement. Nous y sommes. Petit coup de sonde au White Star à Bruxelles avec Benoit Vanderborght, le directeur sportif.

" C’est une très bonne nouvelle que nous avons apprise aujourd’hui. On s’en doutait un peu depuis quelque temps… La fédé avait anticipé en nous proposant une ligne directrice à suivre en cas de reprise progressive des entraînements. Les plus jeunes et les moins jeunes du club vont prendre cette nouvelle avec joie. "

Vous parlez de ligne directrice de la Fédération. Quelle est-elle ?

" Il est question d’hygiène et de distanciation sociale. On voit au club comment les mettre en pratique. On doit aussi placer un sens giratoire pour éviter que les équipes se croisent par exemple. On disposera des gels au bord des terrains. Les plans sont prêts et nous les communiquerons dans les heures qui viennent."

Pas trop compliqué à mettre en place avec le nombre d’enfants par exemple ?

" Nous avons des limites imposées par catégorie d’âge. On doit toutefois fournir un encadrement supérieur pour éviter que les petits enfants qui ne sont pas à même d'estimer la distanciation sociale ne se croisent. Mais la densité des joueurs sur le terrain sera moindre par rapport à un entraînement normal. Notre politique est de faire rejouer tout le monde. Petits, grands, pros, amateurs… Tout le monde jouera au moins une fois par semaine. Les entraînements seront juste plus courts. "