Bilan hockey 2019: Les Red Lions au sommet, désillusion pour les Panthers - © SEBASTIEN TECHY - BELGA

Hockey : soirée de folie pour les Red Lions, champions d'Europe - JT 19h30 - 25/08/2019 Les Red Lions étaient déjà champions du monde, ils sont aussi désormais champions d'Europe. Un doublé pour le moins prestigieux ! Les joueurs belges semblent devenus imbattables. 5-0 face à l'Espagne samedi soir : un score sans appel et un vrai régal pour les amateurs de hockey, qui sont de plus en plus nombreux en Belgique.