Belgique - Espagne : 5-0 - Red Lions - Euro 2019 - 16/08/2019 Les champions du monde en titre n’ont pas loupé leur entrée dans l’Euro de hockey, qui se dispute à Wilrijk. Très appliqués, les joueurs de Shane McLeod ont maîtrisé ce premier match et ont passé cinq buts à l’Espagne (5-0). Alexander Hendrickx, auteur d’un doublé sur pc (9e et 54e), Victor Wegnez (19e), Tom Boon (52e) et Antoine Kina (55e) ont inscrit leur nom au marquoir. Dominateur en première mi-temps, les Belges ont concrétisé leur 3e penalty corner (pc) via Alexander Hendrickx (9e). Victor Wegnez a doublé l'avance dans le 2e quart-temps à la suite d'une belle action collective (19e). Les Espagnols ont tenté de mettre la pression au retour des vestiaires mais Vincent Vanasch, le meilleur gardien du monde, a été fidèle à sa réputation. Dans le dernier quart-temps, une splendide passe d'Arthur De Sloover a permis à Tom Boon d'accentuer l'avance (52e). Hendrickx, à nouveau sur pc, (54e), et Antoine Kina ont fixé le score final (55e).