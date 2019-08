Arthur Van Doren : "L'équipe est notre meilleur joueur"

Les Red Lions se sont réveillés ce matin avec des petits yeux. "La nuit a été courte, on a célébré notre titre. C’était un jour inoubliable. J’ai crié beaucoup pendant le match, c’est pour ça que j’ai une petite voix", a déclaré Arthur Van Doren à notre micro.

Le double meilleur joueur du monde est revenu sur ce bilan exceptionnel de notre équipe nationale. "Je pense qu’on grandit en tant qu’équipe. On prend de l’expérience à chaque tournoi et je suis juste fier d’être membre de cette équipe, de cette famille et d’avoir ma petite place. On adore jouer ensemble et c’est un environnement parfait pour se développer en tant que joueur."

Un bilan qui s’explique par une génération en or, mais aussi par la formation depuis de nombreuses années. Et quand on demande à notre défenseur pourquoi ils sont si bons, Arthur Van Doren a sa réponse. "C’est une combinaison de différents facteurs. L’équipe est notre meilleur joueur. On est soudé. On est solide en tant qu’équipe. On l’a montré encore une fois pendant cet Euro. On n’a pris que deux goals et c’est plus que positif."

Si nos Red Lions possèdent donc les titres de Champion du Monde et d’Europe, il y en a un qui manque encore à l’équipe (ndlr : Les JO). "On reste ambitieux, mais réaliste. Il y a beaucoup d’équipes qui sont prêtes à faire ce qu’il faut pour nous battre. Mais on veut encore plus. Tout le monde a encore envie de monter en puissance et de voir jusqu’où on peut aller. Car si on joue comme on a joué pendant cet Euro, on est difficile à battre", a conclu Van Doren.

La Belgique, championne du monde en titre et deuxième nation mondiale, s’est imposée ce samedi soir face à l’Espagne, en finale du championnat d’Europe, disputé à Wilrijk par 5 buts à 0 ! Il s’agit du premier titre européen des Red Lions, qui décrochent du même coup leur ticket olympique pour les Jeux de Tokyo en 2020.