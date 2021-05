Arthur Van Doren à nouveau champion des Pays-Bas avec Bloemendaal

Arthur Van Doren, "King Arthur", n’a pas fini d’aligner les lignes à son palmarès. La plaque tournante des Red Lions a été sacré samedi champion des Pays-Bas de hockey en battant Kampong à deux reprises aux shoot-outs. A 26 ans, l’Anversois compte à présent 5 titres de champion de Belgique avec son club d’origine du Dragons, 2 sacres aux Pays-Bas avec son équipe actuelle de Bloemendaal avec qui il vient de remporter l’EHL (la Champions League du hockey), mais a aussi conquis deux trophées de meilleur joueur mondial (et deux de meilleur espoir), sans oublier son statut de champion du monde et d’Europe en titre avec les Red Lions et celui de vice-champion olympique à Rio.

Van Doren a ainsi contribué à la conquête d’un 20e titre des Pays-Bas pour Bloemendaal. L’équipe anciennement dirigée par Michel van den Heuvel, qui reprendra la succession de Shane McLeod à la tête des Red Lions après Tokyo, a battu Kampong 3-4 lors de la 1re manche (après un partage 2-2) à Utrecht, avec un but et un shoot-out converti par 'Tuur'.

Samedi, Van Doren & Co ont également fait match nul 2-2 avec Kampong, avant de s’imposer 3-1 aux duels à un contre un avec le gardien.

Van Doren est le 5e Red Lion à conquérir un titre national cette saison. Avant lui Cédric Charlier, Florent Van Aubel et Felix Denayer avaient soulevé la coupe au terme de la Belgian Hockey League, la compétition belge, tandis que Vincent Vanasch avait aidé le Rot-Weiss-Cologne à s’imposer la semaine dernière dans le championnat d’Allemagne.