La Belgique est devenue championne du monde de hockey pour la première fois de son histoire, dimanche, à Bhubaneswar, en Inde. Les Red Lions ont battu les Pays-Bas aux shoot-out 3-2. Le match s'était achevé sur le score de 0-0.

Les Red Lions disputaient, toutes compétitions confondues, la quatrième finale de leur histoire après celles des Jeux Olympiques 2016 et de l'Euro en 2013 et 2017. A chaque fois, les Belges s'étaient inclinés. La Belgique succède au palmarès à l'Australie, victorieuse en 2010 et 2014, et troisième de cette édition après sa large victoire 8-1 sur l'Angleterre dans le match pour la troisième place.

