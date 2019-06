Après avoir mené 0-2, les Red Lions perdent une deuxième fois face aux Pays-Bas

Après leur première défaite 0-4 à Anvers samedi face aux Néerlandais, les Red Lions ont enchaîné un second revers dans la Hockey Pro League 4-3 face à ces mêmes Bataves à Bois-le-Duc. Une défaite rageante d’autant que les Belges ont eu les occasions d’inverser le score.

Deux matches et deux défaites. La double confrontation du week-end contre les Pays-Bas ne se sera pas bien passée pour les Red Lions. Pourtant, le scénario du match peut donner des regrets aux joueurs belges.

Les Red Lions ont ouvert le score grâce à un but de Sébastien Dockier (9e minute) qui a dévié une passe de Tom Boon. Ce dernier a ajouté le second but belge à la 24e minute pour faire 0-2.

Mais, cela a pour effet de réveiller les Oranje. Juste après le coup d’envoi, Pruijser a repris un centre venu de la gauche pour tromper Vanasch (24e minute). Ensuite, Jip Janssen (29e minute) et Mink Van der Weerden (33e minute) ont converti les deux premiers pc des Néerlandais et ont permis aux Pays-Bas de mener prendre les devants (3-2).

Les Belges eux n’ont jamais réussi à convertir leurs 13 pc avec parfois trois voire quatre consécutifs. Les Bataves ont enfoncé le clou par Jeroen Hertzberger (38e minute) après un festival individuel. Dans le dernier quart, Tom Boon a inscrit son deuxième but personnel (46e minute). Insuffisant pour revenir au score.

Deuxième défaite dans Hockey Pro League (en dix matches) et deuxième place au classement à quatre points de l’Australie. Les Pays-Bas (avec un match en plus) reviennent sur les talons belges au troisième rang. Le prochain match des hommes de Loic Van Doren aura lieu à Krefeld, en Allemagne face à l’équipe locale mercredi soir (21h).