Ambre Ballenghien : "On commence un nouveau chapitre, il y a des erreurs, mais on ose et c'est ça qui est important pour le futur"

Pour sa reprise après 6 six mois d’interruption en raison de la pandémie de Covid-19, l’équipe nationale dames de hockey, 11e mondiale, s’est inclinée 2-0 devant l’Allemagne, dans son 5e match de Hockey Pro League, ce mardi après-midi à Düsseldorf.

Au-delà de la défaite, les Red Panthers étaient contentes de se retrouver, comme nous le confirme Ambre Ballenghien : "Ça faisait spécial de revenir et dans un climat particulier avec les mesures que l’on doit prendre. Mais l’on était toute contente de se retrouver et de porter à nouveau le maillot."

Et la Red Panthers d’ajouter sur le nouveau style de jeu de nos hockeyeuses, plus joueuses qu’avant : "On jouait aujourd’hui un nouveau pressing. C’est la première fois qu’on le faisait, vu qu’on n’a pas eu de match avant. Et contre l’Allemagne, ça expose les endroits que l’on doit travailler. Même si l’on s’est fait avoir plusieurs fois, ça reste positif. On devra revoir ça à l’analyse vidéo pour pouvoir changer les choses. Mais je trouve qu’on essaie de jouer un peu plus libérée et en réfléchissant moins. On y va plus, alors qu’avant on restait parfois trop derrière. On doit encore apprendre à se trouver et se connecter, mais je trouve que c’est une bonne optique. On doit commencer un nouveau chapitre et ça commence par des erreurs, mais on ose et c’est ça qui est important pour le futur."

Une analyse que partage sa coéquipière Vanessa Blockmans : "C’est un bon début, même si ce n’est jamais facile de commencer contre l’Allemagne. On doit aller étape par étape, car on revient de sept mois sans jouer ensemble. Je pense que tout est bon à prendre. Il y a aussi cette envie de revenir sur le terrain et c’est aussi ce qui fait qu’on a envie de jouer vers l’avant et marquer des goals. On a beaucoup travaillé pendant le corona et on voit déjà la différence."

La Belgique, qui reste 5e au classement avec 6 points, rencontrera l’Allemagne une seconde fois mercredi après-midi (15h30). Les Danas, dont il s’agissait de leur entrée en compétition, décrochent ainsi leurs premières unités dans le tournoi, toujours dominé par l’Argentine (17 pts/8 matchs) devant les Pays-Bas (15 pts/5 matchs).