Alix Gerniers et Florent Van Aubel meilleurs joueur et joueuse de la saison passée en hockey

La Fédération belge de hockey a décerné dimanche soir ses Sticks d'or 2017-2018, récompensant les meilleurs joueur et joueuse de la saison écoulée. Le joueur du Dragons Florent Van Aubel a été sacré chez les messieurs et la joueuse de la Gantoise Alix Gerniers chez les dames. Tous deux ont été récompensés dimanche soir lors d'un dîner de gala organisé dans les installations de l'Audi Car Center de Kortenberg.

Après 2012, il s'agit de la deuxième consécration pour Van Aubel, 27 ans, qui succède au palmarès à son ancien équipier de club du Dragons Arthur Van Doren, triple lauréat. Il avait obtenu le Stick espoirs en 2010. L'attaquant des Red Lions et du Dragons a coiffé son ancien équipier de club Arthur Van Doren, et Loick Luypaert (Braxgata). Celui qu'on surnomme 'Le Magicien', avait plusieurs fois terminé dans la foulée de Van Doren, sacré meilleur joueur mondial par la fédération internationale en janvier dernier, qui évolue désormais aux Pays-Bas et passe donc à côté d'un quatrième trophée qui semblait pourtant lui tendre les bras.

Gerniers, 25 ans, remporte quant à elle son 3e Stick d'Or après ceux obtenus en 2015 et l'an dernier. Élue meilleure espoir en 2012, elle est l'une des figures de proue des Red Panthers depuis plus de six ans et de son club de La Gantoise, demi-finaliste de la défunte saison. La Renaisienne d'origine a devancée la jeune Anversoise Michelle Strijk (Antwerp), par ailleurs élue Rising Star 2018 (Stick Espoirs), et sa coéquipière de club Stephanie Vanden Borre. Elle égale ainsi le nombre de trophée de Barbara Nelen (3), mais reste à bonne distance de Sofie Gierts, qui avec 6 sacres reste la joueuse la plus titrée depuis 1995, lorsque le prix fut introduit pour les dames.

Outre Michelle Struijck chez les féminines, le prix de Rising Star masculin a été attribué au jeune défenseur brabançon Maxime Van Oost (Waterloo Ducks). Par ailleurs, les prix du public ont été attribués à Vanessa Blockmans (Waterloo Ducks) et Felix Denayer (Dragons). Céline Martin-Schmets et Grégory Uyttenhove ont quant à eux été sacrés meilleurs arbitres de cette saison 2017-2018 et Maxime Denis meilleur arbitre espoir. Pour rappel, tous les joueurs, les joueuses et les coaches de la Audi Hockey League et de la Belfius Hockey League de la saison écoulée ont pu voter pour leurs candidats dans les différentes catégories. Les prix du public ont été décernés grâce à un vote en ligne ouvert à tous.