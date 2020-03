Aisling D'Hooghe, gardienne des Red Panthers, arrête en club... mais pas en équipe nationale

Le club de hockey du Waterloo Ducks l'annonce sur ses réseaux sociaux : son équipe première dames aura une nouvelle gardienne la saison prochaine. Celle qui défendait jusqu'ici les filets du club, Aisling D'Hooghe, qui est aussi la gardienne des Red Panthers, a décidé de faire une pause-carrière en club tout en continuant en équipe nationale.

Après 16 ans passés au club de Waterloo, dont 13 sous le casque de gardienne en équipe première, D'Hooghe souhaite consacrer plus de temps à sa vie personnelle et à son travail (elle est notamment échevine à Waterloo depuis les dernières élections communales, en charge de la petite enfance, de la prévention, de la santé et de la famille), sans pour autant perdre de vue un objectif olympique : "Ma passion pour le hockey est toujours aussi forte mais je ressens le besoin d’avoir plus de temps pour moi et le travail. Je vais continuer l’équipe nationale avec comme objectif Paris 2024", déclare la gardienne sur la page Facebook du Waterloo Ducks. "Ce fut une décision difficile à prendre après 16 ans dans ce club mais surtout une magnifique histoire de 13 saisons en DH avec en apothéose ce titre de champion de Belgique en 2018."

En équipe nationale, Aisling D'Hooghe compile 190 sélections à l'heure actuelle et a notamment disputé les Jeux Olympiques de Londres en 2012 et décroché la médaille d'argent à l'Euro 2017, où elle avait aussi été élue meilleure gardienne du tournoi. En accord avec le staff de l'équipe nationale, elle continuera donc à porter le maillot des Red Panthers malgré son pas de côté en club.