Agents doubles

Ce sont trois français, un Italien et un Argentin qui jouent au hockey en Belgique en Division d’Honneur. Et ils ont particularité, laquelle ?

Ils sont belges…Et ont la double nationalité. Les cinq en ont profité pour vivre leur expérience internationale dans un autre pays. Il y a quelques semaines, Alexis Lemaire faisait le choix de rejoindre l’équipe de France, imitant Charles Masson et Nicolas Dumont. " J’en avais déjà parlé avec Edgar Reynaud (gardien français Ndlr), mais je voulais terminer mon parcours avec les U21 belges ", explique le joueur du Léopold, dont la mère est française. "Avec l’arrivée au Léopold de Forgues et Coisne, deux joueurs français, et la Coupe du Monde en décembre, cela a un peu accéléré les choses. J’aurais préféré jouer avec la Belgique mais je me rends compte qu’il y a peu de chances que j’intègre les Red Lions".

Un constat partagé par Charles Masson, le premier à avoir rejoint les Bleus, en 2014. Alors qu’il vient de disputer la Coupe du Monde junior en 2013 avec la Belgique, il n’a pas de contacts avec le coach des A et est par contre appelé par le sélectionneur français, Gaël Foulard. " J’ai demandé à Shane McLeod, qui était mon coach au Watducks et consultant pour les Red Lions. Sa réponse a été claire : pas avant la fin des Jeux de Rio ", retrace le Woluwéen. "Ma décision de rejoindre la France a demandé pas mal de réflexion mais c’est une équipe pleine d’avenir, qui a remporté la médaille d’argent à la Coupe du Monde junior en 2013. Il s’agissait d’un beau projet à long terme".

Fin 2014, Charles Masson dispute sa première rencontre officielle avec la France. Un an et demi plus tard, c’est un autre Belge qui le rejoint. Nicolas Dumont, pourtant une vingtaine de sélections avec les Red Lions, effectue un premier stage test en Irlande. " Ce n’étaient pas des rencontres officielles et je devais de toute façon attendre trois ans après ma dernière sélection", se souvient le défenseur du Watducks. " Puis en revenant de mes différents voyages, j’avais envie d’une nouvelle aventure. La décision a été difficile à prendre mais cela se passe très bien avec les Bleus en ce moment".

Et s’il y en a bien qui ne doit absolument pas regretter son exil, c’est bien Luca Masso. Contacté par le sélectionneur argentin lors de l’été 2015, le petit fils d’Eddy Merckx tente l’aventure. Un an plus tard, il est médaillé d’or olympique. "C’est clair que je ne regrette rien", sourit le joueur du Watducks. "C’était un pari risqué puisque je débarquais dans une nouvelle culture, un style de jeu différent, à des milliers de kilomètres de chez moi. Mais tout s’est très bien passé".

Fin novembre, les quatre se sont donné rendez-vous en Inde pour la Coupe du Monde. Lieu de retrouvailles pour Masso et Masson, anciens coéquipiers à la Coupe du Monde junior en 2013. Lieu de la dernière sélection officielle avec la Belgique pour Dumont.

Un Nivellois à Rome

Julien Dallons est le cinquième belge à jouer pour une équipe nationale étrangère. Le joueur du Pingouin a opté pour l’Italie, il y a trois ans. " Des amis m’ont soumis l’idée vraiment en rigolant. Puis j’y ai réfléchi et je sentais que je n’avais quasiment aucune chance de revenir en Red Lions. J’ai contacté le coach italien et ils m’ont directement repris ", souligne le Nivellois. " L’équipe est relativement nouvelle avec pas mal d’Argentins et on a bien progressé ces dernières années. Il y a pas mal de potentiel".

