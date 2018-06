A la découverte des papys du stick

On connaissait les Red Lions, on a découvert les Old Lions. C’est le surnom des vétérans du hockey belge. Une équipe créée en 2010 qui représente la Belgique dans des tournois master au niveau international. Ils ont entre 60 et 77 ans et jouent dans 3 catégories différentes : + 60 ans, + 65 ans et + 70 ans ! Certains sont pensionnés, d’autres travaillent encore, mais tous restent des mordus du hockey. Hier, à Kontich, ces " Vieux Lions " ont disputé un match amical contre les Pays Bas. Une rencontre de préparation en vue de la coupe du monde de WGMA (World Grand Master Association). Un rendez-vous qui sera organisé du 20 au 30 juin à Barcelone.