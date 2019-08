1er match de classement des Red Panthers face à l'Irlande (Direct vidéo 15h35)

Les Red Panthers disputent ce vendredi face à l'Irlande leur premier match de classement. Le but est de maintenir l'équipe en division 1 européenne.

Les quatre équipes qui participaient à l'Euro et qui ne sont pas qualifiées pour les demi-finales s'opposent dans une poule. Dans celle-ci, les Red Panthers se retrouvent avec l'Irlande, la Biélorussie et la Russie. Les Red Panthers ne devront plus jouer contre la Russie, puisque les deux pays évoluaient dans le même groupe en phase finale. Le résultat de leur opposition est donc celui qui est pris en compte. Rappelons que les Belges avaient remporté la rencontre 4-1. Les Irlandaises avaient elles battu la Biélorussie 11-0 et occupent donc la tête de la poule grâce au goal-average. La Russie et la Biélorussie n'ont pas de point.

Les deux premières équipes de cette poule se maintiendront en division 1 européenne, alors que les deux autres seront reversées en division 2.

Les Belges joueront un deuxième match de classement dimanche matin face à la Biélorussie.