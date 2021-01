Physique hors-norme, comparé au Shaq, Gauthier Mvumbi fait sensation au mondial de handball

Le buzz est tellement grand que l’ancienne star de la NBA a été alertée. Plus fort encore, le Shaq a envoyé un message vidéo à Mvumbi. "Ils disent que tu es le Shaq du handball, qu’est-ce qu’il se passe ?", a réagi O’Neal, qui a aussi partagé un but de Mvumbi dans sa story Instagram.



Le joueur amateur, qui évolue à Dreux en 4e division française, vit un rêve éveillé. "Un rêve qui devient réalité, je n’y crois pas. C'est mon idole. Je ne comprends pas tout à fait ce qui est en train de se passer, mais ce que j’ai à vous dire : vivez votre rêve et battez-vous pour ce que vous êtes."



Aussi surnommé El Gigante (le géant), Gauthier savoure malgré les deux défaites encaissées contre l’Argentine et les champions du monde danois.



Les Léopards joueront encore ce mardi contre l’équipe de Bahreïn.