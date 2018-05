Montpellier champion d'Europe de handball pour la 2ème fois en battant Nantes

Montpellier est devenu champion d'Europe de handball pour la deuxième fois en battant Nantes dans la première finale franco-française de l'histoire, 32 à 27, dimanche à Cologne.

Les Montpelliérains avaient gagné leur premier titre en 2003. L'ailier Michaël Guigou et l'entraîneur Patrice Canayer étaient des deux aventures.

Montpellier a fait la course en tête (16-13) à la mi-temps, mais a dû s'y reprendre à plusieurs fois pour creuser définitivement l'écart, les Nantais revenant deux fois à égalité en seconde période. Ils se sont envolés sur la fin, terminant par un 8-2.

Les deux jeunes Français Melvyn Richardson (4 buts) et Ludovic Fabregas (6) ont une fois de plus été éblouissants. Le demi-centre argentin Diego Simonet (6) et le gardien Vincent Gérard ont également joué un rôle décisif.

Pour les Nantais, l'histoire est belle quand même. Le club ne disputait la Ligue des champions que pour la deuxième fois. Sa victoire sur le PSG en demi-finale restera dans les mémoires.

En début d'après-midi, le Paris Saint-Germain a d'ailleurs pris la troisième place en battant les Croates du Vardar Skopje, tenant du titre, 29 à 28. Nedim Remili a été le meilleur joueur du match avec 9 buts.