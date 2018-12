Les Red Wolves s'imposent face à l'Ukraine pour leur dernier match au tournoi de Riga

L'équipe nationale belge messieurs de handball s'est imposée 28 à 23 (16-13) face à l'Ukraine pour son 3e et dernier match du tournoi de Riga, samedi matin en Lettonie.

"C'est une très belle victoire", s'est réjouit le sélectionneur français de l'équipe belge, Arnaud Calbry, "avec de très grosses satisfactions par rapport au jeu proposé, par rapport à l'intensité et les rotations qui ont pu faire souffler quelques cadres. On a montré du caractère face à une équipe d'Ukraine très costaude. C'était un beau tournoi pour nous où l'on finit deuxième avec deux victoires sur trois. Les jeunes ont pu jouer et l'on en retire beaucoup de satisfactions."

Les Red Wolves avaient en effet entamé ce tournoi des Quatre Nations par un succès sur les Lettons (18-28) jeudi avant de subir la loi de l'Égypte vendredi, 19 à 28.

La Belgique sera en stage encore en janvier pour préparer ses prochaines rencontres de qualifications pour l'Euro 2020 dans le groupe 2 (2e phase de compétition). Les Red Wolves doivent jouer en avril contre la Suisse (à deux reprises) puis en juin contre la Serbie et se déplacer en Croatie.

Les Belges ont entamé leur campagne par un partage (27-27) contre la Serbie en octobre dernier, puis par une défaite face à la Croatie (25-30).

Les deux premiers des huit groupes et les quatre meilleurs troisièmes seront qualifiés et rejoindront les trois pays organisateurs de l'Euro 2020 (Suède, Autriche, Norvège) et le champion en titre l'Espagne. L'Euro se déroulera en janvier 2020.

Arnaud Calbry, ancien champion du monde français, avait connu contre la Croatie son deuxième match officiel en tant que sélectionneur national de l'équipe belge. Il avait pris la succession au mois de mai de Yerime Sylla.