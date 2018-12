Les Red Wolves battus par l'Egypte au tournoi des Quatre Nations

Les Red Wolves, l'équipe nationale belge de handball, se sont inclinés 28-19 (mi-temps: 12-10) face à l'Egypte dans leur deuxième match du tournoi des Quatre Nations de handball (messieurs) de Riga, vendredi en Lettonie.

Les Red Wolves avaient entamé le tournoi vendredi par une victoire 18-28 face à la Lettonie. Les hommes du Français Arnaud Calbry affronteront les Ukrainiens samedi (9h00).

"Nous avons décidé d'opérer de nombreux changement aujourd'hui", explique le coach Arnaud Calbry. "Ce n'était pas un cadeau pour les jeunes mais le but était qu'ils apprennent. Je sais que ce n'est pas facile mais le chemin vers l'expérience passe par là. C'est comme cela qu'ils prennent conscience de l'écart avec le haut niveau".

La Belgique sera en stage encore en janvier pour préparer leurs prochaines rencontres de qualifications pour l'Euro 2020 dans le groupe 2 (2e phase de compétition). Les Red Wolves doivent jouer en avril contre la Suisse (à deux reprises) puis en juin contre la Serbie et se déplacer en Croatie.

Les Belges ont entamé leur campagne par un partage (27-27) contre la Serbie en octobre dernier, puis par une défaite face à la Croatie (25-30).

Les deux premiers des huit groupes et les quatre meilleurs troisièmes seront qualifiés et rejoindront les trois pays organisateurs de l'Euro 2020 (Suède, Autriche, Norvège) et le champion en titre l'Espagne. L'Euro se déroulera en janvier 2020.

Arnaud Calbry, ancien champion du monde français, avait connu contre la Croatie son deuxième match officiel en tant que sélectionneur national de l'équipe belge. Il avait pris la succession au mois de mai de Yerime Sylla.