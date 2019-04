Les Red Wolves, battus 25-28 par la Suisse, attendent toujours leur première victoire

Les Red Wolves attendent toujours leur première victoire dans la poule qualificative pour l'Euro de handball. A Louvain, ils se inclinés 25-28 face à la Suisse. Un succès aurait permis à l'équipe nationale de terminer deuxième de la poule.

Les Belges se sont très bien comportés dans le premier quart d'heure en transformant sept de leur neuf essais. Ils ont même mené à la marque. Mais dans le deuxième quart d'heure, le pourcentage de tirs réussis a chuté drastiquement et l'organisation de la défense s'est également effondrée. Ce qui a permis aux Suisse de mener 10-16 au repos. Après la pause, les Wolves ont fait preuve de caractère avec Bartosz Kedziora non seulement omniprésent entre les lignes mais également à la réalisation. Les Belges ont marqué deux buts et ont hérité de plusieurs chances d'égaliser. Les Suisses n'ont pas plié et ont gagné 25-28.

La troisième place du groupe semble désormais la plus accessible. Elle peut aussi donner droit à une qualification pour l'Euro 2020 en Norvège, en Suède et en Autriche. Le match à domicile en juin contre la Serbie sera crucial. En Suisse et en Croatie, il sera important de garder un oeil sur la différence de buts.