Les handballeurs belges actifs sur la toile avec le Beneleague handball challenge - Coronavirus -... En cette période de confinement, le handball belge est comme tous les sports à l’arrêt. Cela n’a toutefois pas empêché Korneel Douven, le coach du HC Visé, vice-champion de Belgique et finaliste du dernier Final Four, de motiver les joueurs de la compétition belgo-néerlandaise avec le premier BENEleague Handball Challenge. Le plus liégeois des entraîneurs limbourgeois de hand a convié deux joueurs de chaque club de la BENEleague afin de participer à la réalisation d’un clip vidéo. Des joueurs qui ont parfois fait preuve d’originalité et de créativité tout en suivant les directives du coach visétois. Si Korneel Douven a endossé le rôle de Directeur Artistique, c’est le joueur liégeois, Florian Glesner (Tongres) qui s’est chargé du montage final. Et le résultat, vous en conviendrez, a plutôt fière allure...