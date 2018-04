La Belgique avec la Croatie, la Serbie et la Suisse en qualifications de l'Euro 2020 de handball

La Belgique a hérité de la Croatie, la Serbie et la Suisse dans le groupe 2 des qualifications pour l'Euro 2020 de handball (messieurs) à l'issue du tirage au sort effectué jeudi à Trondheim, en Norvège.

Les Red Wolves étaient placés dans le 4e et le dernier chapeau sur base du classement par pays.

Les deux premiers de chacun des huit groupes seront directement qualifiés pour la phase finale du 10 au 26 janvier organisée pour la première fois dans trois pays, la Norvège, l'Autriche et la Suède. Le plateau est aussi passé de 16 à 24 équipes.

Un classement des équipes classées à la 3e place sera établi sur base des résultats contre les deux premiers de sa poule. Les quatre premiers de ce classement particulier, ne tenant pas compte donc du match joué contre le 4e, seront aussi qualifiés pour l'Euro 2020.

La Norvège, l'Autriche et la Suède, pays organisateurs, sont qualifiées d'office de même que l'Espagne championne d'Europe en janvier cette année en Croatie.

Les qualifications se joueront lors de trois fenêtres. Les deux premiers matches entre le 24 et le 28 octobre, les deux suivants entre le 10 et le 14 avril 2019 et les deux dernières rencontres seront jouées entre le 12 et le 16 juin.

"C'est un tirage difficile", a commenté Piet Moons. "Nous héritons de deux pays des Balkans, la Croatie et la Serbie, qui ont le handball dans le sang. Ce sera particulièrement difficile de figurer parmi les deux premiers. Mais en sport, on ne sait jamais. Souvenons-nous de notre double confrontation contre la France. Battus de peu chez nous, nous avons tenu tête longtemps chez elle. La Suisse est jouable, mais nous ne devons certainement pas les sous-estimer, mais nous devons être ambitieux et viser la troisième place."

Groupe 1: Allemagne, Pologne, Israël, Kosovo

Groupe 2: Croatie, Serbie, Suisse, BELGIQUE

Groupe 3: Macédoine, Islande, Turquie, Grèce

Groupe 4: Slovénie, Pays-Bas, Lettonie, Estonie

Groupe 5: Bélarusse, République Tchèque, Bosnie-Herzégovine, Finlande

Groupe 6: France, Portugal, Lituanie, Roumanie

Groupe 7: Hongrie, Russie, Slovaquie, Italie

Groupe 8: Danemark, Monténégro, Ukraine, Iles Féroé