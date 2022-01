Handball - Red Wolves : Suivez Belgique - Turquie en direct vidéo (LIVE vidéo à 20h05)

La Belgique est toujours à la recherche de sa première victoire dans son parcours de qualifications en vue du Mondial 2023 de handball messieurs en Pologne et en Suède. Ce samedi, les Red Wolves disputent leur 4e match de poule face à la Turquie, une rencontre que vous pourrez suivre en direct vidéo à partir de 20h05.

Battue 30-25 mardi dernier en Turquie, la Belgique a donc une revanche à prendre ce samedi à Hasselt.

Troisièmes de son groupe avec un point après leur partage contre le Kosovo (28-28) et leurs défaites en Turquie et contre la Grèce (27-29), les Red Wolves doivent figurer à l'une des deux premières places de leur groupe pour pouvoir disputer la deuxième phase de qualification prévue en mars et avril de cette année.

La Grèce mène actuellement le bal dans ce groupe avec 6 points, contre 4 pour la Turquie et 1 pour la Belgique et le Kosovo.

Les deux derniers matches de la Belgique dans cette première phase sont programmés le jeudi 13 janvier en Grèce (18h15) et le samedi 15 janvier à Hasselt (20h15) face au Kosovo.