Battus en Turquie, les Red Wolves n'iront pas au Mondial 2021

La Belgique a été battue 33-24 (mi-temps: 17-11) par la Turquie dans son deuxième match de la première phase qualificative pour le Mondial 2021 de handball, dimanche à Eskisehir en Turquie. Cette défaite est synonyme d'élimination pour les Red Wolves d'Arnaud Calbry.

Après son succès 25-20 contre l'Estonie samedi, la Belgique jouait sa qualification pour le deuxième tour qualificatif contre les Turcs, vainqueurs des Estoniens 33-29 vendredi.

Les Belges, privés de Bartosz et Damian Kedziora, Yves Vancosen, Arber Qerimi et Serge Spooren, ont mené dès la première minute du match grâce à Colman mais ont rapidement vu les locaux prendre les commandes de la partie, pour ne jamais les lâcher. Contre des Turcs physiques, la jeune équipe belge n'a pas été capable d'inverser la tendance dans le second acte.

"Avec toutes ces absences, l'équipe a dû compenser son manque d'expérience par de l'enthousiasme contre l'Estonie", a déclaré le capitaine Tom Robyns. "Mais les Turcs ne sont pas tombés dans ce piège. Cela reste un tournoi réussi pour une jeune et nouvelle génération de joueurs chez les Red Wolves."

Le Mondial aura lieu en Égypte du 14 au 31 janvier 2021.