Un 19e sacre et 25e médaille mondiale record pour Simon Biles, encore en or au sol

Simone Biles a porté le record de médailles mondiales à 25, et celui d'or à 19, en dominant la finale du sol, son cinquième sacre des championnats du monde, dimanche à Stuttgart en Allemagne.

Simone Biles, 22 ans, avait égalé la veille le record établi par le Bélarusse Vitaly Scherbo (23) dans les années 1990 en s'imposant au saut. La championne américaine l'a porté encore plus haut à deux reprises dimanche, en survolant les finales de la poutre et du sol. Elle a aussi été couronnée au concours général et par équipe sur les agrès allemands.

Seule Nina Derwael, qui a conservé son titre aux barres asymétriques samedi, aura privé l'Américaine d'un grand chelem.