Nina Derwael pour la première fois en compétition en Belgique depuis son titre mondial

Nina Derwael - © JAMES ARTHUR GEKIERE - BELGA

Nina Derwael revient sur son exploit aux Mondiaux - Gymnastique - 04/11/2018 Nina Derwael a écrit l'histoire du sport belge en devenant la première championne du Monde de gymnastique de notre pays. La Trudonnaire a décroché la médaille d'or aux barres asymétriques avec brio et maestria. A peine revenue de Doha, elle est venue sur le plateau du Week-end Sportif ce dimanche soir pour évoquer son exploit et son mondial exceptionnel (4ème du concours général et à la poutre).