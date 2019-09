Nina Derwael met provisoirement au frigo l'exercice plus difficile aux barres asymétiques

Nina Derwael défendra le mois prochain son titre mondial aux barres asymétriques durant les Mondiaux de gymnastiques à Stuttgart (4-13 octobre). La Limbourgeoise a annoncé mardi en conférence de presse qu'elle abandonne provisoirement l'exercice plus difficile avec lequel elle a chuté lors des Jeux Européens à Minsk.

Fin juin, aux Jeux Européens, Derwael avait tenté un nouvel exercice, le plus difficile qu'elle ait jamais effectué. Elle n'avait pas réussi à l'accomplir sans faute en qualification et en finale. Elle avait même chuté durant la finale, devant se contenter de la 4e place, avant de décrocher l'or à la poutre quelques minutes plus tard.

"Une telle chute peut arriver, mais il vaut mieux que ce soit aux Jeux Européens qu'aux Mondiaux", a déclaré la Sportive belge de l'année 2018. "Cela m'a quand même réveillée. Je n'avais pas eu la préparation idéale. Cette fois, oui. Je suis certainement plus affûtée qu'à Minsk. Mais je ne ferai pas le même exercice. C'est ce que j'ai décidé en concertation avec mes coachs. Niveau difficulté, ma routine à Stuttgart sera du même niveau (6.5) que celle de l'an passé aux Mondiaux de Doha, mais ce ne sera pas la même routine. Nous avons effectué un ajustement qui devrait améliorer mon exécution. Je me sens mieux avec cet exercice, c'est le plus stable que je puisse faire en ce moment. Je maintiens la routine de Minsk. Mais les deux dixièmes que je gagnerais sur la valeur de départ, je les perdrais immédiatement dans l'exécution, et ce serait dommage. Si je tombais lors de cet exercice plus difficile à Stuttgart, ce serait au détriment de l'équipe."

La qualification de l'équipe aux Jeux Olympiques est l'objectif principal des Mondiaux, estime Derwael, qui avait aussi pris la quatrième place au concours général et à la poutre l'an passé. "Seulement après cela, je me concentrerai sur moi-même. Nous avons une très belle équipe. J'essaie de partager mon expérience à mes coéquipières plus jeunes. Si nous nous battons pour les petits détails, alors nous pourrons effectuer une très belle compétition. Cela devrait suffire pour la qualification olympique."