Nina Derwael et 8 autres gymnastes belges participeront à l'Euro 2019 en Pologne

La sélection belge pour la 8e édition des championnats d'Europe individuels de gymnastique artistique de Szczecin (10-14 avril) en Pologne a été annoncée. La Sportive belge de l'année 2018 Nina Derwael, double championne d'Europe en titre aux barres asymétriques et championne du monde à ce même agrès, sera très attendue. Contrairement à l'Euro 2018 de Glasgow, il n'y aura pas d'épreuves par équipes dans cet Euro et seules les seniors seront présents. Autre différence notable par rapport à l'année dernière, l'Euro retrouve son calendrier habituel au mois d'avril et non plus en août ce qui avait posé problème pour les gymnastes encore aux études, qui avaient dû adapter leur préparation en raison des examens de fin d'année.

Outre Derwael (TK Sta Paraat Hasselt), trois autres jeunes filles ont été retenues : Maellyse Brassart (Gym Passion Herseaux), Fien Enghels (Turnkring Grammont) et Axelle Klinckaert (GymMax).

La sélection masculine comprend cinq athlètes : Maxime Gentges (CG Malmedy), Dennis Goossens (TK Kerels Waasmunster), Luka Van den Keybus (Gymteam St-Nicolas), Jimmy Verbaeys (Blauwput Omnisport) et Jonathan Vrolix (Olympia Houthalen).

La Belgique était revenue de Glasgow l'an dernier avec trois médailles : Nina Derwael a conservé son titre aux barres asymétriques et a obtenu la médaille d'argent à la poutre, alors qu'Axelle Klinckaert a pris la 3e place de l'exercice au sol.