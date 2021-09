Mondiaux de gymnastique : La Belgique sans Nina Derwael ni aucune gymnaste belge au Japon

La délégation belge pour les championnats du monde de gymnastique, prévus du 18 au 24 octobre à Kitakyushu au Japon, ne comporte aucune gymnaste féminine. Seuls Luka Van den Keybus (Gymteam Sint-Niklaas), Noah Kuavita (Silok Deurne) et Maxime Gentges (GC Malmedy) défendront les couleurs belges, a annoncé la fédération mardi.

Championne olympique en juillet dernier, Nina Derwael avait déjà annoncé qu'elle ne défendrait pas son titre mondial aux barres asymétriques, préférant se reposer. La priorité pour les gymnastes féminines est désormais axée sur les championnats d'Europe et du monde en 2022.

Van den Keybus et Kuavita participeront au concours all-around et Kuavita pourrait aussi participer au cheval d'arçons. Gentges sera lui engagé sur les concours de la barre fixe et du cheval d'arçons. Glen Cuyle (Gym Izegem), Liam De Smet (Lenig en Vlug Nijlen) et Takumi Onoshima (Athanor GC) seront eux en action lors de la manche de la Coupe du monde à Szombathely en Hongrie du 24 au 26 septembre. Onoshima peut encore se qualifier pour les Mondiaux au cheval d'arçons et aux barres parallèles.