Maxime Gentges forfait à son tour pour l'Euro de gymnastique artistique

Maxime Gentges, 24 ans, est à son tour forfait pour les Championnats d'Europe de gymnastique artistique qui débutent mercredi à Szczecin, en Pologne, a annoncé mardi la Fédération francophone de gymnastique (FFG). La direction technique de la FFG a pris la décision de ne pas aligner le gymnaste du GC Malmedy "suite au constat de l'apparition d'une douleur aïgue au coude et de problème de récupération après les différents entraînements sur place".

"Notre gymnaste n'est pas en capacité de réaliser les performances attendues et l'équipe technique a surtout souhaité le préserver des accidents, afin de se focaliser sur l'objectif majeur des Championnats du Monde, qui auront lieu en octobre prochain", a précisé la FFG. Gentges, spécialiste des arçons et de la barre fixe, rentrera en Belgique au plus tôt afin de subir les examens appropriés.

Avec ce forfait, la délégation belge se réduit à six unités et compte plusieurs absents de marque. La championne du monde et double championne d'Europe aux barres asymétriques Nina Derwael a renoncé à défendre son titre afin de se concentrer sur les Mondiaux de de Stuttgart (4-13 octobre).

Axelle Klinckaert, qui a gagné la médaille de bronze au sol lors de l'Euro 2018 de Glasgow, est indisponible pour plusieurs mois en raison d'une grave blessure au genou gauche. Le finaliste olympique de Rio Dennis Goossens, spécialiste des anneaux, n'est pas non plus présent après avoir connu une préparation perturbée par une douleur au poignet.

Maellyse Brassart (Gym Passion Herseaux), Fien Enghels (Turnkring Geraardsbergen), Jade Vansteenkiste (GymFed), Jonathan Vrolix (Olympia Houthalen), Jimmy Verbaeys (Blauwput Omnisport) et Luka Van den Keybus (Gymteam Sint-Niklaas) défendront les couleurs belges.