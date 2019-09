Les filles visent 162 points, les garçons 245 aux Mondiaux de gymnastique

Les équipes nationales belges masculine et féminine tenteront de décrocher leur ticket pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 lors des Mondiaux de gymnastique de Stuttgart (4-13 octobre).

Marjorie Heuls et Yves Kieffer ont sélectionné Nina Derwael, Senna Deriks, Jade Vansteenkiste, Maellyse Brassart, Margaux Daveloose et la réserve Julie Vandamme dans l'équipe féminine. "Cette équipe est un bon mix de jeunesse et expérience, ces six belles gymnastes sont prêtes à performer", a expliqué Heuls mardi à Gand lors d'une rencontre avec la presse. "Nous avons effectué une bonne préparation de trois mois. Notre objectif est d'arriver aussi proche que possible de 162 points. Avec ce score, nous devons normalement décrocher ticket pour les Jeux."

Derwael défendra son titre aux barres asymétriques. "Nina s'est bien relancée cet été après une période moins évidente entre janvier et juin. Elle veut aider l'équipe à se qualifier aux Jeux et comme tenante du titre, elle visera à nouveau l'or aux barres asymétriques. Mais une place sur le podium serait déjà bien."

Axelle Klinckaert, médaillée de bronze au sol à l'Euro 2018, a connu une longue période de revalidation après une grave blessure au genou (déchirure du ligament croisé antérieur) et manquera les Mondiaux. "Six mois après son opération, cela se passe bien pour son genou, elle a pu reprendre la gymnastique. Bien qu'elle souffre à présent d'une légère blessure au bras", a confié Heuls. "Mais bien sûr elle ne peut pas prendre part aux Mondiaux car elle n'a pas pu se préparer complètement."

Chez les garçons, Noah Kuavita, Jimmy Verbaeys, Luka Van den Keybus, Maxime Gentges, Daan Kenis et Florian Landuyt doivent envoyer la Belgique aux Jeux. "Nous avons un objectif ambitieux, 245 points", a déclaré l'entraîneur Koen Van Damme. "Ce serait une première pour notre équipe et avec ce total soit tu décroches de peu le ticket olympique soit tu le manques de peu. Nous avons disputé différentes compétitions internationales durant la préparation. Il doit être possible de faire mieux qu'aux précédents Mondiaux, où nous avions terminé à la 19e place."

Huitième aux anneaux lors des Jeux Olympiques 2016, Dennis Goossens ne figure pas dans la sélection. "Dennis a eu une période de préparation difficile, son exercice n'a pas très bien marché. Il n'a pas pu montrer le niveau de 2018, lorsqu'il avait terminé 9e des Mondiaux. Dennis ne travaille bien sûr qu'un seul agrès, et sa valeur ajoutée pour l'équipe est insuffisante. Pour Tokyo, sa trajectoire est la même que celle de l'équipe. Si l'équipe se qualifie, il sera toujours éligible. Individuellement, ce sera très difficile de se qualifier pour Dennis", a conclu Van Damme.