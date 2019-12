Le Top Gym, un tremplin pour les championnes de demain

Top Gym 2019 - © RTBF

Top Gym 2019 - Gymnastique - 06/12/2019 Le week-end dernier, le Gymnos de Charleroi, en collaboration avec la Fédération Francophone de Gymnastique et la Ville de Charleroi, a organisé son traditionnel Top Gym. Réservé aux gymnastes féminines Juniors, ce tournoi est considéré par les spécialistes comme la deuxième organisation mondiale au niveau Junior. Cette année ce sont 15 pays différents qui étaient présents à Charleroi pour cette 22ème édition : La Russie, les États-Unis, Singapour, la Roumanie, la France, la Suède, Israël, les Pays-Bas,, le Canada, , l'Argentine, le Luxembourg, l'Italie, la Grande Bretagne et bien évidement la Belgique. Notons que la Russie était représentée par l'une de ses meilleures gymnastes en la personne de Vladislava Uzarova, vice-championne du Monde Juniors en juin dernier. Côté belge, Jutta Verkest (Gymfed) et Charlotte Beydts (Gymfed) ont représentées notre pays, tandis que Laura Schouteten le club du Gymnos de Charleroi.