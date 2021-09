La gymnastique belge prolonge ses entraîneurs Yves Kieffer et Marjorie Heuls

Yves Kieffer et Marjorie Heuls ont vu leur contrat comme entraîneurs des gymnastes de l’aile flamande de la fédération belge prolongés jusqu’aux Jeux Olympiques de Paris 2024, a annoncé Gymfed mardi.

A l’issue des JO de Tokyo, l’évaluation des différents acteurs a débouché sur un résultat positif. Yves Kieffer et Marjorie Heuls continueront ainsi à coacher les gymnastes de l’aile néerlandophone sur les différents engins, a expliqué Tim Moriau, directeur de Gymfed.

Le duo français est à l’œuvre depuis 2009 et développe des résultats dans les différents championnats d’Europe, du monde et lors de trois Jeux Olympiques avec en point d’orgue la médaille d’or de Nina Derwael à Tokyo cet été aux barres asymétriques et la 8e place de la Belgique au classement général par pays.

Les deux entraîneurs conservent ainsi leur fonction après avoir fait amende honorable en avril dernier devant la commission d’enquête de la fédération flamande de gymnastique qui avait mis en lumière "l’attitude abusive" des méthodes d’entraînements d’entraîneurs français auprès de gymnastes belges professionnelles.

L’enquête avait mis en avant des pressions psychologiques utilisées par plusieurs entraîneurs dont Marjorie Heuls et Yves Kieffer.

Mis en cause, ils avaient reconnu leurs excès et s’étaient engagés à suivre les recommandations de la commission. "Nous reconnaissons que notre approche était trop axée sur la performance. En faisant cela, nous avons fait du mal aux gymnastes. Nous le regrettons. Nous vous présentons nos sincères excuses", avaient-ils déclaré.