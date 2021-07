Le parcours complet de l'équipe belge de gymnastique artistique - JO Tokyo - Gymnastique... Nina Derwael s’est brillamment qualifiée pour la finale des barres asymétriques dimanche lors de son entrée en lice aux JO de Tokyo. La Limbourgeoise a réussi le meilleur score sur cet agrès en récoltant 15,366 points. Sa concurrente principale, l’Américaine Sunisa Lee n’a quant à elle obtenu que 15.200.Une prestation qui a contribué au superbe résultat par équipes de la Belgique. Nina Derwael, Maellyse Brassart, Lisa Vaelen et Jutta Verkest ont pris la 5e place des qualifications et ont donc décroché un très beau ticket pour la finale par équipes. La superbe journée belge en gymnastique a également été ponctuée par la qualification pour la finale all round (concours général) de deux Belges : Nina Derwael et Jutta Verkest, à peine âgée de 15 ans.