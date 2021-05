Gymnastique : Nina Derwael, focus... sur Tokyo

Une parenthèse forcée qu'elle trouve bénéfique et qui la booste dans sa préparation. Une situation qui l'oblige aussi à être beaucoup plus conciliante...avec elle-même. " Au début, c'était très difficile pour moi parce que je suis focus sur mon programme. Quand je connais mon programme, quand j'ai la compétition en tête je ne veux plus changer. J'ai appris à être plus flexible et prendre les choses au jour le jour. Je pense que je suis devenue un peu fataliste."

Le compte à rebours est lancé...

A moins de cent jours du début de la compétition, Nina Derwael est sereine et ne ressent aucune pression, juste un peu d'impatience. "Je veux me préparer pour être au sommet à Tokyo. Je ne veux pas trop penser à être championne olympique aux barres asymétriques. Les Jeux Olympiques restent les Jeux Olympiques. Il faudra avoir le niveau et réussir le jour J. Il y aura de la concurrence, c'est certain. Mais, cela va me donner une motivation supplémentaire de voir que d'autres filles ont aussi augmenter leur niveau. Cela va m'inciter à me battre encore plus pour aller décrocher mon podium."

L'or olympique aux barres est une priorité mais elle ne veut pas snober le concours général. Au Japon, elle se montre ambitieuse. " Une médaille au concours général ? Pourquoi pas ? Aux Mondiaux de Doha en 2017, j'étais proche du podium. C'est à ce moment que j'ai pensé qu'il y a aussi quelque chose pour moi, au concours général."

Avant le rendez-vous le plus important de sa carrière sportive, à l'abri des regards, Nina met au point la routine qui doit la mener au sommet. Un sommet qui ne serait pas le point d'orgue de sa carrière.

Déçue, comme tous les athlètes, de devoir performer devant des gradins vides à Tokyo, elle envisage de prolonger encore un peu. " J'aimerai participer au championnat du monde qui aura lieu à Anvers en 2023...et un an plus tard, entourée de ma famille, de mes amis, de tous mes supporters je pourrais terminer à Paris avec un ultime défi olympique."

Plus déterminée que jamais, Nina Derwael se projette...mais l'immédiat, c'est déjà dans trois mois !