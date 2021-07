Deux médailles d’argent pour la Belgique aux championnats du monde d’acrogym

Les championnats du monde d’acrogym se déroulaient ce week-end à Genève en Suisse. La Belgique y a envoyé quatre équipes et celles-ci ont réalisé de belles performances puisque deux médailles d’argent ont été remportées.

La première médaille a été remportée par Noam Patel et Robin Casse dans la catégorie duo masculin. Après avoir terminé les trois exercices de qualification à la deuxième place, les deux gymnastes ont confirmé leur excellente prestation lors de la finale où leur exercice combiné leur a permis de décrocher la médaille d’argent et devenir vice-champions du monde.

Ce sont trois filles qui ont ramené l’autre médaille noire-jaune-rouge, Bo Hollebosch, Lise de Meyst et Kim Bergmans. Après avoir décroché la médaille d’or en Coupe du Monde plus tôt dans l’année, le trio partait favori dans la catégorie trio féminin. Elles sortent pourtant des qualifications à la troisième position. Mais en finale, elles réalisent une très bonne performance et parviennent, elles aussi, à décrocher la médaille d’argent.

Les deux autres équipes qui ont défendu les couleurs de la Belgique lors des Championnats du Monde en ACRO étaient le duo mixte composé de Fien Voet et Nathan Van den Branden et le quatuor masculin composé de Wannes Vlaeminck, Simon De Wever, Jonas Raus et Viktor Vermeire. Le duo mixte participait à son premier Championnat du Monde et a obtenu une jolie septième place. Le quatuor a lui terminé au pied du podium, à la quatrième position.