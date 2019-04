Derwael: "Je dois prendre le temps de travailler des nouveaux exercices pour Stuttgart"

Nina Derwael ne participera pas aux championnats d'Europe de gymnastique à Szczecin, en Pologne du 10 au 14 avril. Elle ne défendra donc pas son titre aux barres asymétriques. La jeune-femme veut privilégier les Mondiaux de Stuttgart en octobre et les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.

"Pour nous, c'était un peu difficile de décider si j'allais faire les championnats d'Europe ou pas. Mais Marjorie et moi on a décidé de ne pas le faire parce que si c'est pour aller aux championnats d'Europe et refaire tous les exercices que je sais que je peux faire c'est un peu dommage de ne pas prendre le temps de travailler des nouveautés pour les championnats du monde donc c'est ça qu'on a choisi de faire. Parce que si je veux faire de nouveaux exercices aux championnats du monde c'est maintenant que je dois commencer à les faire sinon je n'aurai pas le temps d'être stable pour les championnats du monde."

Elle veut montrer des exercices plus aboutis en vue des Jeux Olympiques de Tokyo. Si elle ne compte pas se rendre aux championnats d'Europe, elle espère par contre pouvoir être présente aux Jeux Européens en juin, dans l'optique de se tester.

La gymnaste belge reste fidèle à elle-même, les attentes des autres autour d'elle ne lui ajoute pas spécialement de pression. Elle s'en met suffisamment toute seule. "Je pense que la pression n'a pas changé, c'est celle que je me mets moi-même. J'essaie de ne pas penser à ce que tout le monde dit que je dois faire. Et juste vraiment atteindre mes objectifs."

Son absence de la sélection belge ne l'empêchera pas de regarder les performances de son équipe lors de la compétition, "Je suis leur supporter n°1", rit-elle. Une semaine pendant laquelle elle profitera pour prendre un peu de vacances au soleil alors qu'elle ressent pas mal de fatigue physique et mentale.

Après cela, les objectifs sont clairs: se qualifier en équipe pour les Jeux Olympiques. D'un point de vue personnel, elle compte obtenir un meilleur score aux quatre agrès. Et puis elle l'avoue, "c'est vraiment le rêve d'avoir une médaille asymétrique".

Il y a dix jours, Nina a décroché la médaille d'or aux barres asymétriques et la médaille d'argent à la poutre lors de la manche de Coupe du monde de Doha.