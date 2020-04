Biles-Dolci, quand les gymnastes amènent les challenges à un autre niveau

Les challenges sportifs fleurissent sur le Net et les réseaux sociaux en ces temps de confinement. Après le papier-toilette ou les volées de Murray, voici le t-shirt (enfiler le vêtement en appui sur les mains) et le burpee challenge. Quand des sportifs de haut niveau – des gymnastes en l’occurrence, se prêtent au jeu, ils y apportent leur touche personnelle et leur talent. On passe carrément à un tout autre niveau. Démonstration avec l’Américaine Simone Biles et le Canadien Félix Dolci .

Félix Dolci, champion du monde juniors aux anneaux en 2019, s’est lui attaqué au "burpee challenge". Pour les non-initiés, un "burpee" est un exercice de fitness qui sollicite l’ensemble du corps. On démarre debout, on s’accroupit, on étend les jambes, on réalise un pompage, on ramène les pieds près des mains et on se redresse avec un saut. Déjà comme ça, c’est pas mal physique. Pas assez pour le Canadien qui a replacé le saut final par un salto arrière agrémenté d’une vrille. Vraiment pas à la portée de tout le monde.