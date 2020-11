Après les dames, l'équipe masculine belge de gymnastique renonce aussi à l'Euro

Après l'équipe féminine, c'est l'équipe masculine belge de gymnastique artistique qui a à son tour renoncé aux championnats d'Europe de gymnastique artistique, prévus du 9 au 13 décembre à Mersin en Turquie, a indiqué mercredi la Fédération francophone de gymnastique.

"Après concertation entre l'encadrement et les gymnastes masculins de la délégation belge, il a été décidé que les équipes juniors et seniors ne participeront pas aux championnats d'Europe de gymnastique artistique, prévus du 9 au 13 décembre à Mersin", précise la fédération dans un communiqué.

"Cette décision fait écho à celle prise la semaine dernière pour la délégation féminine, dont l'Euro se déroule du 17 au 20 décembre, également à Mersin", explique la fédération. "Compte tenu des différentes mesures actuellement en place concernant le COVID-19 et de la situation politique actuelle en Europe, une préparation optimale pour les championnats d'Europe est impossible. De plus, en tant que Fédération, nous souhaitons mettre la sécurité et la santé de nos gymnastes et de notre encadrement au premier plan".

La semaine dernière, ce sont les équipes féminines belges (juniors et seniors) qui avaient renoncé à l'Euro.

L'Euro féminin était initialement prévu du 30 avril au 3 mai à Paris, tandis que Bakou devait accueillir l'Euro masculin du 27 au 31 mai. Les deux compétitions avaient dû être reportées en raison de la pandémie de coronavirus, pour finalement être relocalisées à Mersin.