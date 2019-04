Absente de la sélection belge, Nina Derwael ne défendra pas ses titres européens à Szczecin

Grosse surprise dans la sélection belge pour les championnats d'Europe de gymnastique. Nina Derwael, la meilleure gymnaste belge ne figure pas dans la liste pour se rendre à Szczecin, en Pologne du 10 au 14 avril. Elle ne défendra donc pas son titre aux barres asymétriques. La jeune-femme veut privilégier les Mondiaux de Stuttgart en octobre et les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.

Nina Derwael, qui a décroché il y a dix jours la médaille d'or aux barres asymétriques et la médaille d'argent à la poutre lors de la manche de Coupe du monde de Doha, a fait des Mondiaux de Stuttgart (4-13 octobre) son principal objectif cette saison.

La Sportive belge de l'année 2018, championne du monde et double championne d'Europe des barres asymétriques sera donc la grande absente en Pologne. Elle avait été championne d'Europe aux barres asymétriques en 2017 à Cluj et 2018 à Glasgow, mais elle a aussi décroché la médaille d'argent à la poutre lors de l'Euro 2018. L'année dernière, elle a aussi été sacrée championne du monde des barres asymétriques à Doha, où elle a terminé 4e à la poutre et 4e du concours général.

En fin d'année dernière, la Limbourgeoise avait été élue Sportive belge de l'année 2018 et avait reçu le Trophée National du Mérite Sportif.