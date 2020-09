US Open : Thomas Pieters 2e derrière Justin Thomas, 1er tour marqué par deux "trous en un"

Justin Thomas, auteur d'un solide -5, a pris les commandes de l'US Open, deuxième levée du Grand Chelem de la saison, une épreuve du PGA Tour dotée de 12,5 millions de dollars, suivi par Thomas Pieters et Patrick Reed, un des deux golfeurs avec Will Zalatoris à avoir réussi un trou en un, jeudi à Mamaroneck (New York). Thomas Detry ouvre lui avec une 33e place avec un premier parcours en 71 coups (+1).

Pour sa troisième participation à l'US Open, Thomas Pieters, 27 ans a démarré en force avec cinq birdies et un bogey. "Mes coups ont été bons et longs, surtout sur le long par-4 où cela a payé. Les fers seront je pense la clé du succès ces prochains jours. La fin de mon parcours était un peu moins bonne, j'ai du corriger quelques positions difficiles pour rentrer dans le par, mais cela m'a finalement bien réussi", a confié l'Anversois qui n'avait pas franchi le cut lors de ses deux premières éditions.

Thomas Detry, 27 ans, a encaissé un double bogey contre-balancé par deux birdies, mais le Bruxellois a du concéder un autre bogey en fin de parcours. Il est 33e.

Sur l'exigeant et versatile parcours de Winged Foot, les fortunes ont été diverses pour les favoris. Si Rory McIlroy est bien calé à embuscade (5e, -3), Jon Rahm (14e, -1) reste également au contact. Le numéro un mondial Dustin Johnson et Tiger Woods ont en revanche peiné (73es, +3).

C'est autour du trou N.7 que les frissons ont parcouru les rares personnes présentes autour, quand Reed d'abord, puis Zalatoris ont réussi leur "hole in one".

L'un comme l'autre ont avalé les 151 mètres du 7e trou, un par 3, pour réussir un eagle, imitant leur compatriote Mark McCumber (au trou N.10 en 1984) et le Suédois Peter Hedblom (au N.3 en 2006), qui en firent de même à Winged Foot dans le cadre de l'US Open.

Si pour Zalatoris, cet éclat fut le seul, encadré par trois bogeys (32e, +1), pour Reed, qui avait plutôt mal démarré en commettant un double bogey au 5, il s'est accompagné de quatre birdies.

Avec une carte de 66, le vainqueur du Masters d'Augusta en 2018, partage la deuxième place avec son compatriote Matthew Wolff et le surprenant Thomas Pieters.

Ce trio pointe à un coup de Justin Thomas, 3e joueur mondial, vainqueur du Championnat PGA en 2017, parvenu à faire mieux en réussissant au 18e trou son sixième birdie du jour (contre un seul bogey).

A deux longueurs se trouve un autre favori de taille, Rory McIlroy (5e, -3), rejoint en fin de journée par l'Anglais Lee Westwood et le Sud-Africain Louis Oosthuizen.

Tiger Woods, qui cherche à remporter un 16e Majeur, s'est lui constamment battu pour ne pas être décroché après six bogeys compensés par cinq birdies. Mais un double bogey au 18 l'a fait plonger à la 71e place (+3).

- Classement après le premier tour (par 70)

1. Justin Thomas (USA) 65 -5

2. Thomas Pieters (BEL) 66

. Patrick Reed (USA) 66

. Matthew Wolf (USA) 66

5. Rory McIlroy (IdN) 67

. Louis Oosthuizen (AfS) 67

. Lee Westwood (Ang) 67

8. Xander Schauffele (USA) 68

. Brendon Todd (USA) 68

. Rafael Cabrera Bello (Esp) 68

. Harris English (USA) 68

. Jason Kokrak (USA) 68

...

33. Thomas Detry (BEL) 71

71. Dustin Johnson (USA) 73

. Tiger Woods (USA) 73



Belga