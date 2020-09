US Open de golf: victoire de Bryson DeChambeau, Pieters 23e

L'Américain Bryson DeChambeau a remporté dimanche le premier Majeur de sa carrière. Le Californien de 27 ans a dompté ses adversaires et le piégeux parcours de Winged Foot lors de la quatrième et dernière journée, dimanche à Mamaroneck. Il a terminé avec six coups d'avance sur son plus proche concurrent, son compatriote Matthew Wolff, leader à l'entame de l'épilogue. Thomas Pieters et Thomas Detry ont tous les deux connu une moins bonne journée, terminant respectivement aux 23e et 49e place de cette deuxième levée du Grand Chelem, dotée de 12,5 millions de dollars..