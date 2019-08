Thomas Pieters remporte brillamment le Masters tchèque

Thomas Pieters a une nouvelle fois ajouté son nom au palmarès du Masters tchèque. Notre compatriote, leader depuis le troisième tour, a maintenu son niveau lors de la dernière journée et s'est imposé devant l'Espagnol Adri Arnaus et l'Italien Andrea Pavan.



Pieters et Arnaus, qui ont partagé ce dernier tour, ont tenu les spectateurs en haleine jusqu'au bout. Les deux golfeurs n'étaient séparés que par un coup ce matin. Très solide, le 111e joueur mondial a réussi quatre birdies (pour un bogey) sur les douze premiers trous. Il a creusé l'écart sur son concurrent espagnol. Mais au 16 (un par 3), Arnaus a gommé la moitié de son retard. Le Belge a contenu le retour du golfeur de 24 ans dans les deux derniers trous et a conservé un petit coup d'avance. Il s'impose avec une carte de 269, pour 270 à Arnaus et 272 à Pavan, vainqueur l'an dernier.



L'Anversois aime ce tournoi. Il l'a déjà gagné en 2015 et a terminé deuxième en 2016. Il s'agit de son quatrième titre sur le Tour européen, le premier depuis 2016. Il a aussi remporté le KLM open (2015) et le Made in Danemark (2016).



"Je suis soulagé", a déclaré le golfeur belge aux organisateurs. "Cela faisait trois ans que je n'avais pas gagné et cela fait du bien de s'imposer à nouveau. Je n'ai jamais douté de moi-même, mais cela faisait longtemps que je n'avais plus eu d'aussi bonnes sensations au swing. Cela fait du bien de se remettre sur les rails et de remporter enfin encore une victoire. C'est difficile quand tout le monde vous dit que vous devriez gagner deux ou trois fois par an. D'un côté c'est bien de se l'entendre dire, mais c'est quelque part négatif aussi parce que cela laisse un sentiment d'inachevé. J'ai bien contrôlé aujourd'hui, pratiquement toute la journée et j'ai pu faire ce que je voulais. J'ai un peu de problèmes au 15e trou, mais un bon troisième coup et un trou dans le par m'ont permis de rester en course pour la victoire. Sur le 17e trou aussi, je me suis mis en difficulté, mais j'ai pu terminer dans le par. J'ai beaucoup appris ces derniers jours et je suis content que cela m'ait réussi."