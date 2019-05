Thomas Pieters grimpe de la 81e à la 17e place à Dallas

Thomas Pieters a effectué une belle remontée après le 2e tour du Byron Nelson, dernière épreuve du circuit professionnel américain de golf avant le Championnat PGA, deuxième rendez-vous majeur de la saison la semaine prochaine, vendredi à Dallas. L'Anversois est passé de la 81e à la 17e position grâce à une seconde carte de 66, 5 sous le par.

Avec un total de 136 coups (-6), Pieters occupe une 17e place partagée à 10 coups du leader, le Sud-Coréen Kang Sung-hoon. Ce dernier a pris la tête du classement après avoir bouclé le 2e tour avec une impressionnante carte de 61.

Kang, en quête de son premier titre PGA, a rallié le club-house avec dix birdies, dont six consécutifs entre les trous N.5 et 10.

Il est en tête avec un total de 126 (-16) et dispose de quatre coups d'avance sur ses premiers poursuivants, les Américains Matt Every et Tyler Duncan (130, -12).

Classement après le 2e tour:

1. Sung Kang (CdS) 126=65-61 -16

2. Matt Every (USA) 130=65-65

. Tyler Duncan (USA) 130=64-66

4. Brooks Koepka (USA) 131=65-66

5. Rory Sabbatini (Slo) 132=67-65

6. Martin Laird (Eco) 133=67-66

. Beau Hosler (USA) 133=67-66

. Roberto Diaz (Mex) 133=66-67

9. Michael Thompson (USA) 134=66-68

10. Sebastían Muñoz (Col) 135=69-66

. Stephan Jaeger (All) 135=69-66

. Doug Ghim (USA) 135=69-66

. Jordan Spieth (USA) 135=68-67

. Zack Sucher (USA) 135=67-68

. Matt Jones (Aus) 135=65-70

. Jonas Blixt (Zwe) 135=65-70

...

17. Thomas Pieters (Bel) 136=70-66

Belga