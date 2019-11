Thomas Pieters grimpe à la 5e place de la finale de la Race to Dubaï

Grâce à un deuxième tour en 68 coups, quatre sous le par, Thomas Pieters a bondi de la 14e à la 5e place de la finale du Tour européen de golf à Dubaï, une épreuve dotée de 8 millions de dollars, vendredi sur le parcours de Jumeirah à Dubaï.

Quatorzième à l'issue d'un premier tour en 70 coups, Pieters a rendu vendredi une carte de 68, comprenant 7 birdies et 3 bogeys. Pieters s'installe en cinquième position avec un total de 138, six sous le par, aux côtés du Nord-Irlandais Rory McIlroy, N.2 mondial, et du Sud-Africain Christiaan Bezuidenhout

Le trio pointe à six coups du Français Mikael Lorenzo-Vera, qui a creusé l'écart après avoir rallié le club-house en 69 coups. Le Français compte désormais trois coups d'avance sur ses plus proches poursuivants, l'Anglais Tommy Fleetwood et l'Espagnol Jon Rahm, vainqueur à Dubaï en 2017.

Thomas Deetry a lui perdu deux places, mais reste dans le top-10. Le Bruxellois, 26 ans, a rendu vendredi une carte de 71, après trois birdies et deux bogeys. Avec un total de 140, 4 sous le par, il est désormais dixième, à égalité avec le Sud-Africain Louis Oosthuizen et l'Espagnol Adri Arnaus.

. Classement après le 2e tour (par 72)

1. Mikael Lorenzo-Vera (Fra) 132=63-69 -12

2. Tommy Fleetwood (Ang) 135=66-69

. Jon Rahm (Esp) 135=66-69

4. Tom Lewis (Ang) 137=67-70

5. Christiaan Bezuidenhout (AfS) 138=71-67

. Thomas Pieters (Bel) 138=70-68

. Rory McIlroy (IdN) 138=64-74

8. Justin Rose (Ang) 139=69-70

. Marcus Kinhult (Suè) 139=68-71

10. Louis Oosthuizen (AfS) 140=70-70

. Adri Arnaus (Esp) 140=70-70

. Thomas Detry (Bel) 140=69-71