Thomas Pieters et Thomas Detry toujours en tête de la Coupe du monde de golf

Thomas Pieters et Thomas Detry étaient toujours aux commandes de la Coupe du monde de golf, tournoi comptant pour les circuits américain et européen de golf, doté de 7 millions de dollars, à l'issue du 3e tour disputé samedi au Metropolitan Golf Club de South Oakleigh, près de Melbourne en Australie. Avec un total de 197 coups, dix-neuf sous le par, ils ont une confortable avance de cinq coups sur les Mexicains Abraham Ancer et Roberto Diaz, les Italiens Adrea Pavan et Renato Paratore, et les Sud-Coréens Byeong hun-An et Si-woo Kim.

Le duo belge n'a commis aucune faute lors du troisième tour bouclé en 63 coups, neuf sous le par, grâce à sept birdies et un eagle.

Auteurs d'un score de 68 (par -4), les Français Alexander Levy et Michaël Lorenzo-Vera, quatorzièmes aves 207 coups, sortent du top 10.

Le dernier tour sera joué en foursome, les deux joueurs de chaque duo frappant la même balle à tour de rôle.

"On forme une véritable équipe", a commenté Detry. "Ce jeu n'est pas tellement difficile quand votre équipier est capable d'envoyer la balle au milieu du fairway à 300 mètres. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'on joue ensemble. On avait en effet déjà été participé au Trophée Eisenhower en amateurs. On a été un peu lents au départ, avant de faire la différence aux trous par moins 5 en réalisant trois birdies et un eagle".

"Cela marche très fort depuis le début de la semaine et l'ambiance est excellente", a de son côté souligné Thomas Pieters. "On s'amuse bien mais c'est toujours le cas quand on peut inscrire des birdies sur une carte vierge de bogeys..."