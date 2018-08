Thomas Pieters en tête du Masters de Tchéquie après le premier tour

Thomas Pieters n'a pas manqué son début au Masters Tchéquie de golf. Jeudi sur le parcours Albatross à Vysoky Ujezd, l'Anversois a rendu une carte de 64 (-8) forte de 8 birdies au terme du premier tour de cette épreuve du circuit européen (EPGA) dotée de 1 million d'euros. Il partage cette première place avec trois autres joueurs. Nicolas Colsaerts n'est que 110e après une première carte de 72 (par). Il a réussi quatre birdies, mais aussi deux bogeys et un double bogey.

Pieters, qui a remporté le tournoi en 2015 et s'est classé deuxième un an plus tard, a démarré en force avec des birdies lors des deux premiers trous.

Classé au 58e rang mondial, Pieters a encore ajouté des birdies aux 6e, 8e (grâce à un putt de 10 mètres), 10e, 12e, 14e et 15e trous.

"Tant dans mes tee shots que dans mes putts, presque tout s'est déroulé comme il se doit. Padraig Harrington et Paul Waring, avec qui je joue les deux premiers tours l'un avec l'autre, ont aussi joué leur meilleur golf. Par exemple, nous avions tous les trois réussi un parcours sans faute et, ensemble, nous avons rentré vingt birdies. Mais ce n'est que le premier tour et les conditions météorologiques étaient presque parfaites. Demain et surtout samedi, les conditions météorologiques seront bien moins bonnes".

Pieters partage la première place avec l'Anglais Callum Tarren, le Malaisien Gavin Green et l'Américain John Daly, 52 ans, l'enfant terrible du golf.