Thomas Pieters débute avec une 29e place à Augusta

Thomas Pieters pointe à la 29e place partagée au terme de la première journée du 82e Masters de golf (PGA/11 millions de dollars), premier Majeur de la saison 2018, disputée sur le prestigieux parcours du Augusta National Golf Club, jeudi dans l'état de Géorgie.

L'Anversois de 26 ans a parfaitement bien lancé son tournoi avec un birdie au trou N.2 mais a dû inscrire deux bogeys aux trous N.3 et 4. Il a ensuite signé deux birdies aux trous N.13 et 15 avant de faiblir et de terminer son premier jour par deux bogeys, aux trous N.16 et 18. Avec 73 coups, un au-dessus du par, il pointe à la 29e place partagée, à égalité avec Dustin Johnson ou encore le revenant Tiger Woods. Pour sa première apparition au Masters en 2017, Pieters avait réalisé l'exploit de terminer à la 4e place finale.

Woods, ancien N.1 mondial et désormais 103e au classement, n'était plus apparu dans un rendez-vous majeur depuis le PGA Championship en 2015. Le 'Tigre' a subi quatre opérations du dos entre 2014 et 2017.

L'Américain Jordan Spieth, auteur d'une carte de 66 (-6), a dominé la première journée grâce à un eagle, sept birdies et trois bogeys. Le Texan, déjà vainqueur à Augusta en 2015, compte une marge de deux longueurs sur ses compatriotes Matt Kuchar et Tony Finau (68).

Lauréat en 2017, l'Espagnol Sergio Garcia a déjà vu s'envoler ses espoirs de doublé. Garcia a eu besoin de 13 coups pour venir à bout du trou N.15, un par 5, qu'il a fini avec un rarissime octuple bogey. Le N.9 mondial a vu cinq de ses coups terminer, après avoir roulé longuement sur le green, dans la pièce d'eau qui borde le trou.