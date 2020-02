Thomas Pieters 3e et Thomas Detry 6e du Saudi International

Thomas Pieters a réussi une belle remontée dimanche lors de la dernière journée du Saudi International, une épreuve de l'European Tour de golf dont la dotation s'élève 3,5 millions de dollars. L'Anversois s'est classé 3e ex aequo après avoir rendu une ultime carte de 65 (5 sous le par, soit 7 birdies et 2 bogeys) sur le parcours du Royal Greens de la Ville économique King Abdullah, au nord de Djeddah. Il était 16e au moment de débuter la dernière journée. Thomas Detry termine 6e, un gain d'une place par rapport à samedi après son dernier score de 69 (3 birdies, un bogey). Nicolas Colsaerts termine 56e ex aequo après une dernière journée bouclée en 73 coups.

La victoire est revenue à Graeme McDowell, 40 ans, grâce à son total de 268. Il signe sa 11e victoire sur le circuit professionnel européen, la permière depuis l'Open de France en 2014. Le Nord-Irlandais devance de deux coups l'Américain Dustin Johnson (270). Pieters (271) partage la 3e place avec l'Américain Phil Mickelson et le Malaisien Gavin Green. Detry (273) est 6e ex aequo avec l'Espagnol Sergio Garcia, le Mexicain Abraham Ancer, l'Anglais Ross Fisher et le Français Victor Debuisson. Colsaerts a totalisé 282 coups.