Thomas Pieters, 17e de l'Open de Turquie remporté par l'Anglais Tyrell Hatton

Grâce à un dernier tour de 67 coups, à 5 sous le par, Thomas Pieters a terminé 17e de l'Open de Turquie, comptant pour l'European Tour et doté de 7 millions de dollars, dimanche sur le parcours du Montgomerie Maxx Royal golfclub de Serik-Antalya.

L'Anversois, 27 ans, 82e mondial, qui occupait la 25e position après le troisième tour, a gagné huit places en inscrivant 6 birdies contre un bogey sur sa carte. Par contre, Thomas Detry, 26 ans, a perdu lui des positions à cause d'un dernier parcours bouclé dans le par (72) avec des hauts (quatre birdies et un eagle) et des bas (quatre bogeys et un double bogey). Il a chuté de la 17e à la 32e place.

Nicolas Colsaerts a clôturé son tournoi avec un tour en 74 coups, deux au-dessus du par, avec deux birdies et deux double-bogeys sur sa carte. Avec un total de 280 coups, le récent vainqueur de l'Open de France se retrouve en 38e position.

Après les quatre tours, six concurrents se sont partagé la tête du classement, l'Américain Kurt Kitayama, l'Anglais Tyrrell Hatton, le Sud-Africain Erik Van Rooyen, l'Autrichien Matthias Schwab et les Français Benjamin Hebert et Victor Perez. Hatton s'est montré le meilleur au quatrième trou supplémentaire. Pour le jeune homme, 28 ans, il s'agit de sa quatrième victoire sur l'European Tour.

- Classement final (par 72):

1. Tyrrell Hatton (Ang) 268=68-68-65-67 -20

(vainqueur après le 4e tour de playoffs)

2. Kurt Kitayama (USA) 268=69-68-67-64

. Erik Van Rooyen (Afs) 268=70-67-66-65

. Victor Perez (Fra) 268=68-69-64-67

. Benjamin Hebert (Fra) 268=67-70-64-67

. Matthias Schwab (Aut) 268=65-67-66-70

7. Shubhankar Sharma (Ita) 270=71-64-71-64

. Robert MacIntyre (Eco) 270=71-63-67-69

9. Romain Langasque (Fra) 271=70-66-70-65

10. Guido Migliozi (Ita) 272=72-67-68-65

. Lee Westwood (Ang) 272=71-65-68-68

. Joachim B. Hansen (Dan) 272=68-68-68-68

. Scott Jamieson (Ecoh) 272=67-68-68-69

. Ross Fisher (Ang) 272=69-64-68-71

. Patrick Reed (USA) 272=71-65-65-71

...

17. Thomas Pieters (Bel) 274=66-70-71-67

32. Thomas Detry (Bel) 278=67-66-73-72

38. Nicolas Colsaerts (Bel) 280=71-68-67-74